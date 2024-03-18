سماع صوت رصاص كثيف في البداوي.. ماذا يجري؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان صوت الرصاص الكثيف الذي يُسمع في منطقة البداوي ناتج عن تشييع "وسام محرز" وسط غضب عارم.يذكر ان "محرز" توفي اثر تعرضه لاطلاق نار فجر اليوم الإثنين خلال اشتباك مسلح في منطقة البداوي.