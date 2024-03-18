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لبنان

جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد على محال الحلويات في النبطية

Lebanon 24
18-03-2024 | 05:39
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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية في مدينة النبطية وجوارها بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار للكشف على محال الحلويات وخصوصاً التي تنتج وتبيع حلويات رمضانية وقد تم سحب عينات لمادة "القشطة" لفحصها في المختبرات المعتمدة للتأكّد من سلامتها كما جرى الكشف على معامل هذه المحال للتأكد من نظافة المكان وحسن تخزين المواد الأولية وسلامة تبريدها.
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