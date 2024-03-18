الخوري في جولة أوروبية لمناقشة دراسة قانون استقلالية القضاء الإداري

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‏غادر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري يرافقه وفد استشاري من الوزارة والنائب القاضي جورج عقيص في جولة أوروبية بدأت باجتماع في إيطاليا مع لجنة البندقية commission de venise لمناقشة دراسة قانون استقلالية القضاء الإداري ،وقد تم في الاجتماع التباحث في بعض الملاحظات التي عرضتها اللجنة .بدوره عرض وزير العدل بعض الملاحظات على تفاصيل القانون كذلك ابدى النائب جورج عقيص ملاحظاته بصفته رئيس اللجنة الفرعية في المجلس النيابي التي تقوم بدرس اقتراح قانون استقلالية القضاء الاداري، وقد تمت مناقشة ملاحظات الوزير خوري والنائب عقيص، وتم تبنّيها من قبل الاعضاء المقررين في لجنة البندقية، و اعتمادها في جلسة علنية بعد الموافقة عليها بالاجماع دون أي اعتراض أو تحفظ من باقي الاعضاء في اللجنة ، علما أن تلك الملاحظات سيتم نشرها على الموقع الخاص ل لجنة البندقية". كما افاد المكتب الاعلامي لوزير العدل.من جهته شكر وزير العدل لجنة البندقية على "اهتمامها الدائم بالشؤون القانونية العدلية والادارية في لبنان واعتمادها معايير موضوعية بالنسبة لقانون استقلالية القضاء الإداري مثلما فعلت سابقا في جلسات مناقشة اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي".تجدر الإشارة أن الوجهة الثانية لوزير العدل والوفد المرافق ستكون في لاهاي لاستكمال المفاوضات في مشروع اتفاقية أوروجيست Eurojust المتعلقة بالـdata Protection أي "حماية البيانات".