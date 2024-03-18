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لبنان

جديد "إشتباك البداوي".. شخصٌ يسلم نفسه إلى "المخابرات"

Lebanon 24
18-03-2024 | 06:26
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أفادت المعلومات بأنّ المدعو "ه.أ." سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش وذلك على خلفية حادثة مقتل المدعو "و.م." إثر الإشتباك المسلح الذي شهدته منطقة البداوي، فجر اليوم.
 
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وعلى الأثر، أحيل الموقوف إلى التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 
 
 
 
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