جديد "إشتباك البداوي".. شخصٌ يسلم نفسه إلى "المخابرات"

أفادت المعلومات بأنّ المدعو "ه.أ." سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش وذلك على خلفية حادثة مقتل المدعو "و.م." إثر الإشتباك المسلح الذي شهدته منطقة البداوي، فجر اليوم.

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وعلى الأثر، أحيل الموقوف إلى التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.