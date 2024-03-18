Advertisement

لبنان

سفراء "الخماسية" التقوا بري.. وهذا ما أعلنه السفير المصري

Lebanon 24
18-03-2024 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1176340-638463622009833590.jpeg
Doc-P-1176340-638463622009833590.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم الإثنين في عين التينة، سفراء اللجنة الخماسية وهم: سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، السفير المصري علاء موسى وسفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
Advertisement
 
وعقب اللقاء، أكّد السفير المصري علاء موسى على المساعي لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تشكيل وجهة نظر موحدة لانتخاب الرئيس.
 
ولفت إلى أن "الاشارات إيجابية وهناك مرونة"، مشيرًا إلى أنّه قد تم البحث عن ارضية مشتركة بين الافرقاء.
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-03-18
08:16 | 2024-03-18
07:58 | 2024-03-18
07:56 | 2024-03-18
07:24 | 2024-03-18
07:17 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24