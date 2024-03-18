سفراء "الخماسية" التقوا بري.. وهذا ما أعلنه السفير المصري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم الإثنين في عين التينة، سفراء اللجنة الخماسية وهم: سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، السفير المصري علاء موسى وسفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

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وعقب اللقاء، أكّد السفير المصري علاء موسى على المساعي لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تشكيل وجهة نظر موحدة لانتخاب الرئيس.

ولفت إلى أن "الاشارات إيجابية وهناك مرونة"، مشيرًا إلى أنّه قد تم البحث عن ارضية مشتركة بين الافرقاء.