إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيشة عبر المطار.. إلى أين كانت وجهتها؟

تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات قدرت بعشرة كيلوغرامات من الحشيشة مع احدى المسافرات من الجنسية الأوكرانية الى الإمارات العربية المتحدة، وقد أحيلت على القضاء المختص. (الوكالة الوطنية)

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