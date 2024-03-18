القاضي عقيقي قرّر ترك مكرم رباح رهن التحقيق

قرّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ترك الباحث والكاتب السياسي مكرم رباح رهن التحقيق، وذلك بعدما استُدعي رباح أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام. ووفق المعلومات، استُبقي رباح محتجزاً لفترة، بسبب رفضه تسليم هاتفه.

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وذكرت قناة "الحدث" أن الأمن العام اللبناني أوقف الناشط اللبناني مكرم رباح، اليوم الإثنين.

وقالت أن "التحقيق معه تركز على مواقف أطلقها ضد حزب الله خلال مقابلة تلفزيونية".

وأشارت مراسلة "الحدث" نقلا عن محامي الناشط مكرم رباح الى أن طلب تسليم هاتف رباح غير قانوني.

وكان الأمن العام استدعى رباح لإستجوابه لدى دائرة التحقيق الأمني.



ونشر رباح عبر حسابه على "فيسبوك" صورة من ورقة الإستدعاء، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "يمكن حابيين يعرفوا مني عن اجتماع محور المشاغلة و المقاومة يلي صار ببيروت الاسبوع الماضي".