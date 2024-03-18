السفير المصري من بكركي: سنقوم بخطوات مبنية على مراحل عدّة

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، سفراء اللجنة الخماسية: الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، فرنسا هيرفيه ماغرو، المملكة العربية السعودية وليد بخاري، مصرعلاء موسى و قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

Advertisement

وبعد اللقاء، أكد السفير المصري أن اللقاء مع البطريرك الراعي، بالغ الأهمية، موضحاً أن الهدف من اللقاء، كان لإعلامه واستشارته في الخطوات التي سنبدأ في اتخاذها، لافتاً إلى أن "الخطوات مبنية على مراحل عدّة، والخطوة الأولى هي في الحديث مع الكتل كافة من أجل انتخاب رئيس وفق خارطة طريق سنقدّمها".

وقال: "لمسنا مرونة في الفترة الماضية ستساعدنا على خلق الأرضية للتمهيد لبدء خطوات فعليّة لانتخاب رئيس"، وأضاف: " حراكنا سيستفيد من حراك كتلة الاعتدال، ونحن نبني على تحرّك الداخل لعلّنا نسهّل خلق الأرضية المشتركة لإنجاز الاستحقاق".

وتابع السفير المصري: نحن لا نتحدّث عن أسماء بل عن التزام، إذا توفّر فإنّ الحديث سيبقى أسهل بين القوى السياسية حول من يرغبون في ترشيحه الى الرئاسة".

وأشالر إلى أن "اللجنة الخماسية تتمنّى على الفرقاء كافة إظهار المرونة التي ستسهّل اتخاذ الخطوات لإحداث الخرق الملموس في هذه المعضلة".