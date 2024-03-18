مسيّرة إسرائيلية قصفت هدفًا في الجنوب.. هذا ما استهدفته

في اعتداء جديد على القرى الحدودية، أفادت معلومات عن استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أحد أحياء بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

وأشارت المعلومات إلى أن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المنازل في البلدة، من دون الإبلاغ عن سقوط إصابات.