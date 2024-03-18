في طرابلس.. أطلق النار ترهيبًا وفرّ

أفادت مراسلة "لبنان24" عن وقوع خلاف فردي أمام أحد مواقف السّيارات في منطقة باب الحديد، في طرابلس.

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وفي التّفاصيل، قام أحد طرفي الإشكال بإحضار بندقية حربية وأطلق النار في الهواء ترهيباً وفرّ إلى جهه مجهولة.على اثره، أفادت معلومات عن توجه قوة من الجيش إلى المكان، والعمل جاري على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.