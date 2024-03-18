Advertisement

لبنان

في طرابلس.. أطلق النار ترهيبًا وفرّ

Lebanon 24
18-03-2024 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1176400-638463723166049437.jpg
Doc-P-1176400-638463723166049437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان24" عن وقوع خلاف فردي أمام أحد مواقف السّيارات في منطقة باب الحديد، في طرابلس.
 
وفي التّفاصيل، قام أحد طرفي الإشكال بإحضار بندقية حربية وأطلق النار في الهواء ترهيباً وفرّ إلى جهه مجهولة.
Advertisement

على اثره، أفادت معلومات عن توجه قوة من الجيش إلى المكان، والعمل جاري على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2024-03-18
11:14 | 2024-03-18
11:07 | 2024-03-18
11:00 | 2024-03-18
10:46 | 2024-03-18
10:35 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24