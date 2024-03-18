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لبنان

من أصحاب السوابق.. وقع بقبضة "استقصاء بيروت" وهذا ما وُجد معه!

Lebanon 24
18-03-2024 | 09:52
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان، أنه "في إطار المُتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في جميع المناطق، ومُلاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام أحد الأشخاص بترويج وتجارة المخدّرات في طريق الجديدة".
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واضاف البيان: "على الفور، أعطيت الأوامر لعناصر المفرزة للعمل على تحديد هويّته، ومكان تواجده، وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّل عناصر المفرزة إلى تحديد هويّته ومكان تواجده في محلّة أرض جلول، وتبيّن أنّه يُدعى: م. م. (مواليد عام 1989، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق".
 
وتابع: "بتاريخ 12/03/2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة أعلاه، على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها.

بتفتيشه والدرّاجة، عُثر على:

/24/ مظروفًا من مادة الـ "سالفيا"
/15/ علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة بيضاء، يُعتقد أنّها "كوكايين"
/11/ مظروفًا من مادة باز الـ "كوكايين"
/7/ مظاريف من مادة الـ "كريستال ميث"
ميزان حسّاس.
 
أودع الموقوف مع الدراجة والمضبوطات الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".

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