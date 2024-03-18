العدو يستكمل استهداف المنازل جنوباً.. ماذا في آخر التطورات؟ (صور)

لا تزال هجمات العدو الإسرائيلي مستمرة على القرى الجنوبية، وإن بوتيرة أخف عن ما كانت عليه يوم أمس.



وفي التفاصيل، فقد أفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام العدو باستهداف شرق بلدة العديسة بالطيران الحربي، بالتزامن مع استهداف الحي المتصل مع بلدة كفركلا بقذيفتي مدفعية.

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كذلك، نفّذ العدو غارة جوية، استهدف من خلالها منزلاً بطائرة مسيرة في ميس الجبل. وأفادت مندوبة "لبنان24" أن هذا الإستهداف تسبب بإصابة مواطنين بجروح طفيفة. وفي التفاصيل، فقد أفادت مندوبة "" عن قيام العدو باستهداف شرق بلدة العديسة بالطيران الحربي، بالتزامن مع استهداف الحي المتصل مع بلدة كفركلا بقذيفتي مدفعية.كذلك، نفّذ العدو غارة جوية، استهدف من خلالها منزلاً بطائرة مسيرة في ميس الجبل. وأفادت مندوبة "لبنان24" أن هذا الإستهداف تسبب بإصابة مواطنين بجروح طفيفة.

بالتوازي، أفاد مراسل قناة المنار عن قيام الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية برفع الانقاض وإزالة الركام عن الطريق الرئيسي و الفرعي بين بلدتي العديسة وكفركلا الحدوديتين الناتجة عن الغارة الجوية التي شنها الطيران الحربي المعادي واستهدف من خلالها احد المباني السكنية.