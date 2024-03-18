إطلاق مبادرة التدريب على برمجة Python في جامعة الروح القدس

أطلق مركز تطوير المهارات في جامعة الروح القدس- الكسليك مبادرة التدريب على برمجة Python، بالتعاون مع مؤسسة منى بسترس وشركة CME، خلال حفل أقيم في الجامعة في حضور وزير الإتصالات جوني القرم، النائب نقولا الصحناوي، رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، رئيسة مؤسسة منى بسترس نايلة بسترس، الشريكين المؤسسين لشركة CME جان بو رجيلي ومروان جدعون، عميد كلية الهندسة البروفسور جوزيف الأسد، وعدد من الآباء والفعاليات النقابية والتربوية والجامعية والمدنية والاقتصادية، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة.

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وفي السياق، اشار رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك في كلمته إلى "أنّ مذكرة التفاهم هذه تعكس رؤية مشتركة مفادها أنّ التعليم هو المبدأ الأساسي لتطوّر المجتمع".

وقال: "في هذا الإطار، أطلقنا، خلال الأزمة، رؤية "التعليم للجميع"، حيث أتحنا المجال لكل طالب لبناني أن يكون له الحق بالتعلم مهما كانت ظروفه المادية، ثم انتقلنا إلى رؤية "الرحلة التحويلية" وتعهدنا أن يصبح كل طالب لدينا عضوًا فاعلاً في المجتمع".

ونوّه بدور مركز تطوير المهارات في الجامعة والنجاح الذي حققه منذ تأسيسه في العام 2022، "بحيث قام بتدريب 1200 طالب وطالبة في 55 دورة متنوعة من دون أي رسوم مالية، وهذا بفضل شركائنا المحليين والدوليين. وحاليًا، نعمل على توسيع رقعة أعمال المركز ليغطّي إضافةً إلى منطقة جبل لبنان مناطق الشمال والجنوب والبقاع".

بدوره، قال وزير الإتصالات جوني القرم متوجّهاً إلى الطلاب: "أنا أعرف ماذا يعني أن يكون الإنسان طالبًا وأن يخطط لمستقبله. وأدعوكم إلى الإستفادة من هذه الفرصة الذهبية وأن تكونوا جزءًا من هذه المبادرة القيّمة والمفيدة، لا سيما وأنّ أكثر الوظائف المطلوبة على الصعيد العالمي هي تلك المتعلقة بالبرمجة، إذ إنّ هذا القطاع يتطوّر بسرعة". وتابع: "أوّد أن أشير إلى أنّ الطاقة اللبنانية البشرية مميزة جدًا وإنّ قطاع الاتصالات في العالم، لا سيما في أفريقيا والخليج والشرق الأوسط، يديره لبنانيون".

في ختام الحفل، وقّع الأب طلال هاشم وجان بو رجيلي ونايلة بسترس على مذكرة التفاهم المشتركة بين الجامعة ومؤسسة منى بسترس وشركة CME.