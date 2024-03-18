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لبنان

لقاء جمع القاضي الحجار بوفد من أهالي شهداء المرفأ.. وهذا ما دار فيه

Lebanon 24
18-03-2024 | 10:22
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زار وفد من "اللجنة التأسيسة لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت" برئاسة إبراهيم حطيط، المدعي العام الجديد للتمييز القاضي جمال الحجار في مكتبه في قصر العدل.
 
 
وبحث الوفد مع القاضي حجار، بحسب بيان "في السبل القانونية التي تخرج قضية إنفجار المرفأ من الجمود القضائي تمهيدا لإعادة عجلة التحقيقات".

وتطرق البيان الى "موقف الوفد من قاضي التحقيق طارق البيطار، واصفا إياه بالمتآمر على قضيتنا، مقدما للقاضي الحجار مجموعة أدلة، ومنها أحدى الأدلة الدامغة التي نالت إهتمامه ومنها اسماء أمنيين ووزراء وقضاة لم يستدعهم البيطار رغم علمهم بالنيترات وخطورتها ولم يفعلوا شيئا، مؤكدا موقفه بضرورة إستدعاء الجميع دون إستثناء وإبعاد هذه القضية عن التسييس والإستنساب وضرورة وحدة المعايير للوصول إلى الحقيقة و العدالة فيها".
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كما تطرق الوفد الى "المظلومية التي لحقت بالموقفين سابقا، واصفا إياهم بالمعتقلين الذين قام معظمهم بكامل واجباته بالقول لأننا مظلومون نرفض ظلمهم"،
 
يدوره، نوه الحجار بهذا الموقف لأهالي فقدوا اعزاءهم، ووعهدهم بأنه يجهد للوصول الى مخرج قانوني يعيد حسن سير التحقيقات، موضحا أن الأمر يحتاج لبعض الوقت الأمر الذي أبدى الوفد تفهمه.
 
 
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