رصاص إسرائيلي باتجاه مزارعين في سهل الماري.. هل أصيب أحدهم بأذى؟

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أطلقت قوات العدو الاسرائيلي المتمركزة في بلدة الغجر المحتلة، النيران من أسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة باتجاه سهل بلدة الماري في قضاء حاصبيا، حيث أصيبت بعض مزارع الدواجن بالرصاص، من دون اصابة مالكيها بأذى.وكانت قوات العدو اطلقت صباحا الرصاص باتجاه المزارعين في نفس المكان، وذلك بهدف منعهم من الوجود والعمل في اراضيهم مما دفعهم للمغادرة. (الوكالة الوطنية)