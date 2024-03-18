في العيرونية.. إغلاق محل خضار يستثمره سوريّ

أفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام دورية من الامن العام بإقفال محل خضار في منطقة العيرونية لاحد الاشخاص من التبعية السورية.



وأشارت المعلومات إلى أن القوى الأمنية أغلقت المحل لسبب عدم حيازة الأخير على إجازة قانونية للعمل.

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