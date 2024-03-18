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لبنان

في العيرونية.. إغلاق محل خضار يستثمره سوريّ

Lebanon 24
18-03-2024 | 11:07
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام دورية من الامن العام بإقفال محل خضار في منطقة العيرونية لاحد الاشخاص من التبعية السورية.

وأشارت المعلومات إلى أن القوى الأمنية أغلقت المحل لسبب عدم حيازة الأخير على إجازة قانونية للعمل.
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العيرونية

محل خضار

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