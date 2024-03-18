الدول العربيّة الأكثر بؤساً.. لبنان يتصدّرها!

نشر الاقتصادي الأميركي ستيف هانكي قائمة "مؤشر البؤس" لعام 2023، مستنداً إلى معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

وحلّت 5 دول عربية بين 20 دولة في قائمة الدول الأكثر بؤساً لعام 2023.

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وتصدّر لبنان قائمة الدول العربية، والترتيب الثالث عالميا، في "الأكثر بؤسا" مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم. والتضخم كان أيضا العامل الأساسي لترتيب سوريا والسودان ومصر.



أما اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والكويت فكان العامل الأساسي بها هو معدلات البطالة.



وكان معدل الإقراض هو العامل الأساسي لترتيب الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.



وجاءت 16 دولة من بين 20 دولة هي الأكثر بؤسا في ترتيب 2022 كما هي في ترتيب عام 2023 مع خروج كوبا وسريلانكا وغانا ورواندا من القائمة، وانضمام مصر وباكستان وملاوي وميانمار.



وبقيت 13 دولة من أصل 20 دولة هي الأقل بؤسا على حالها في عامي 2022 و2023، مع خروج أيرلندا والكويت والنيجر وفيتنام وإسرائيل والإمارات والنروج، وانضمام فيجي والبحرين والدنمارك وهونغ كونغ وألمانيا ومالي وبلجيكا.

ترتيب العشرين الأوائل الأكثر بؤسا:



الأرجنتين: 321.8 نقطة

فنزويلا: 276.3

لبنان: 266.1 نقطة

سوريا: 251.4 نقطة

زيمبابوي: 242.2 نقطة

السودان: 212.9 نقطة

تركيا: 108.5 نقطة

تونغا: 77.9 نقطة

اليمن: 76.7 نقطة

جنوب أفريقيا 75.6

إيران: 73.2 نقطة

مالاوي: 73.2 نقطة

باكستان: 71.0

أنغولا: 67.4 نقطة

ميانمار: 65.4 نقطة

البوسنة والهرسك: 65.2 نقطة

أوكرانيا: 65.0 نقطة

مصر: 64.8 نقطة

هاييتي: 64.4 نقطة

سورينام: 63.6 نقطة

الدول العشرين الأقل بؤسا:



تايلاند (6.6)

اليابان (7.0)

سويسرا (8.7)

قطر (9.3)

مالطا (9.5)

الصين (9.8)

كوت ديفوار (11.0)

تايوان (11.2)

توغو (11.2)

هولندا (11.9)

كوريا الجنوبية (12.0)

سلطنة عمان (12.2)

فيجي (12.2)

البحرين (12.5)

الدنمارك (12.7)

ماليزيا (12.8)

هونغ كونغ (13.0)

ألمانيا (13.5)

مالي (14.0)

بلجيكا (14.2)

ترتيب الدول العربية من الأكثر بؤسا إلى الأقل بؤسا:



1- لبنان (الـ3 عالميا)

2- سوريا (الـ4 عالميا)

3- السودان (الـ6 عالميا)

4- اليمن (الـ9 عالميا)

5- مصر (الـ18 عالميا)

6- الأردن (الـ31 عالميا)

7- العراق (الـ33 عالميا)

8- الجزائر (الـ36 عالميا)

9- تونس (الـ38 عالميا)

10- ليبيا (الـ45 عالميا)

11- موريتانيا (الـ50 عالميا)

12- المغرب (الـ56 عالميا)

13- السعودية (الـ63 عالميا)

14- الكويت ( الـ126 عالميا)

15- الإمارات (الـ136 عالميا)

16- البحرين (الـ144 عالمايا)

17- سلطنة عمان (الـ145 عالميا)

18- قطر (الـ154 عالميا)