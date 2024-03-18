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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ 4 عمليات جديدة ضد أهداف ومواقع إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.وذكر الحزب أن العملية الأولى حصلت عند الساعة 5.00 مساء، حيث استهدفت موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.أما العملية الثانية فحصلت عند الساعة 5.02 مساء، مستهدفة تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية.العملية الثالثة حصلت عند الساعة 05:05 مساء، حيث قصف الحزب موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.على صعيد العملية الرابعة، فقد جاءت عند الساعة 05:30 من مساء اليوم، وقد طالت موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية.