ميقاتي يتصل بنظيره الفلسطيني: ندعو دول العالم لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً برئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى وهنأه على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا للشعب الفلسطيني السلام والاستقرار، داعياً دول العالم الى الضغط لوقف حرب الابادة والتدمير التي تشنها اسرائيل على الفلسطينيين وأن ينعموا بدولتهم المستقلة.

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