آخر مستجدات وضع الجنوب.. غارات وضربات مدفعية طالت هذه البلدات

نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سلسلة من الإعتداءات الجديدة استهدفت بلدات وقرى في جنوب لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعية منطقة ميس الجبل - كروم الشراقي، كما نفذ أيضاً أكثر من غارة على بلدة عيتا الشعب.

بالفيديو.. من آثار القصف الإسرائيليّ الذي طال بلدة عيتا الشعب مساء اليوم#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/c9dlbz6jAm — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 18, 2024 Advertisement

ومساء، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن طائرات سلاح الجو استهدفت موقعاً عسكرياً لـ"حزب الله" في منطقة ميس الجبل - جنوب لبنان.