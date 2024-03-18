آخر مستجدات وضع الجنوب.. غارات وضربات مدفعية طالت هذه البلدات

نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سلسلة من الإعتداءات الجديدة استهدفت بلدات وقرى في جنوب لبنان.
واستهدف الجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعية منطقة ميس الجبل - كروم الشراقي، كما نفذ أيضاً أكثر من غارة على بلدة عيتا الشعب.
ومساء، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن طائرات سلاح الجو استهدفت موقعاً عسكرياً لـ"حزب الله" في منطقة ميس الجبل - جنوب لبنان.
وزعم جيش العدو في بيان أن طائراته هاجمت مقراً آخر للحزب في منطقة العديسة، كما استهدف نقاط مراقبة في منطقة كفركلا.
كذلك، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في يفتاح، مزارع شبعا والمنارة.
عمليات لـ"حزب الله"
من ناحيته، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ 4 عمليات جديدة ضد أهداف ومواقع إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.
وذكر الحزب أن العملية الأولى حصلت عند الساعة 5.00 مساء، حيث استهدفت موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
أما العملية الثانية فحصلت عند الساعة 5.02 مساء، مستهدفة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية.
العملية الثالثة حصلت عند الساعة 05:05 مساء، حيث قصف الحزب موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
على صعيد العملية الرابعة، فقد جاءت عند الساعة 05:30 من مساء اليوم، وقد طالت موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية.