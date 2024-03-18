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لبنان

عملية لـ"مخابرات الجيش" في صبرا.. من أوقفت هناك؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 12:08
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا – مدخل مخيم شاتيلا، السوري (ا.ع.) لقيامه بأعمال سلب وسرقة دراجات نارية من مناطق عدة ولإقدامه على إطلاق النار في أماكن وتواريخ مختلفة، ودخوله خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتعاطيه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف والمواد المخدرة ومسدسا حربيا.
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كذلك، أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة كفرشلان – الضنية اللبناني (خ.ق.) لمشاركته في الإشكال الذي حصل في المنطقة بتاريخ 17 /3 /2024 مما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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