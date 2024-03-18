اليوم.. هذا ما حصل على أوتوستراد المنية (صور)

وقع حادث سير على أوتوستراد المنية، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وقالت المعلومات إن سائق سيارة فقد السيطرة على مركبته حتى اصطدمت بعامود كهرباء.

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وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان وعملت على نقل الجرحى إلى المستشفيات.