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لبنان
اليوم.. هذا ما حصل على أوتوستراد المنية (صور)
Lebanon 24
18-03-2024
|
13:37
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وقع حادث سير على أوتوستراد المنية، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.
وقالت المعلومات إن سائق سيارة فقد السيطرة على مركبته حتى اصطدمت بعامود كهرباء.
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وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان وعملت على نقل الجرحى إلى المستشفيات.
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حادث سير
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