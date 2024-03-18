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لبنان

اليوم.. هذا ما حصل على أوتوستراد المنية (صور)

Lebanon 24
18-03-2024 | 13:37
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وقع حادث سير على أوتوستراد المنية، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.
 
وقالت المعلومات إن سائق سيارة فقد السيطرة على مركبته حتى اصطدمت بعامود كهرباء.
 
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وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان وعملت على نقل الجرحى إلى المستشفيات.
 
 
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لبنان

حادث سير

أوتوستراد المنية

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