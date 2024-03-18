Advertisement

لبنان

إطلاق نار على اوتوستراد المنية بسبب "أفضلية مرور".. هذا ما حصل

Lebanon 24
18-03-2024 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1176490-638463908358643255.jpg
Doc-P-1176490-638463908358643255.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال فردي على اوتوستراد المنية، على خلفية افضلية مرور، بين المدعو "م.ع.ش" من جهة والمدعو "ف.م.د" من جهة اخرى.

ووفقاً للمعلومات، تطور الاشكال الى اطلاق نار حيث أقدم المدعو "ف.د" على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه المدعو "م.ش"، ما أدى الى اصابته في قدمه.
Advertisement

ولاذ مطلق النار بالفرار مع شخص آخر كان برفقته الى جهة مجهولة على متن سيارة من نوع "جيب ميتسوبيشي".
 
 
أما المصاب فنقل الى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج.

وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:06 | 2024-03-18
17:55 | 2024-03-18
17:40 | 2024-03-18
17:29 | 2024-03-18
17:16 | 2024-03-18
17:00 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24