إطلاق نار على اوتوستراد المنية بسبب "أفضلية مرور".. هذا ما حصل

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال فردي على اوتوستراد المنية، على خلفية افضلية مرور، بين المدعو "م.ع.ش" من جهة والمدعو "ف.م.د" من جهة اخرى.ووفقاً للمعلومات، تطور الاشكال الى اطلاق نار حيث أقدم المدعو "ف.د" على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه المدعو "م.ش"، ما أدى الى اصابته في قدمه.ولاذ مطلق النار بالفرار مع شخص آخر كان برفقته الى جهة مجهولة على متن سيارة من نوع "جيب ميتسوبيشي".