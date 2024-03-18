حول التحقيق مع مكرم رباح.. بيانٌ من "الأمن العام"

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

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"يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الامن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى اصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي.ان المديرية العامة للامن العام بصفتها ضابطة عدلية، من أول واجباتها تنفيذ القوانين بناء على اشارة القضاء اعتباراً من تلقيها قرار التحقيق حتى اخلاء السبيل او التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية تطبيقه بكل مندرجات التحقيق وحقوق الانسان تحت اشراف القضاء المختص".