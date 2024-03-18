سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون

عُلِم أن بلبلة تسيطر على أجواء منطقة عرمون جنوب بيروت، وذلك إثر حصول سلسلة من حوادث سرقة سيارات من المحلة خلال الأيام القليلة الماضية.



Advertisement ووفقاً للمعلومات، فإن سكان المنطقة باتوا يتخذون إجراءات ذاتية حفاظاً على ممتلكاتهم ومركباتهم بعدما تعززت لديهم مخاوف من تكرار حوادث السرقة مُجدداً. ووفقاً للمعلومات، فإن سكان المنطقة باتوا يتخذون إجراءات ذاتية حفاظاً على ممتلكاتهم ومركباتهم بعدما تعززت لديهم مخاوف من تكرار حوادث السرقة مُجدداً.