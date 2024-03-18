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لبنان
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
18-03-2024
|
15:07
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عُلِم أن بلبلة تسيطر على أجواء منطقة عرمون جنوب بيروت، وذلك إثر حصول سلسلة من حوادث سرقة سيارات من المحلة خلال الأيام القليلة الماضية.
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ووفقاً للمعلومات، فإن سكان المنطقة باتوا يتخذون إجراءات ذاتية حفاظاً على ممتلكاتهم ومركباتهم بعدما تعززت لديهم مخاوف من تكرار حوادث السرقة مُجدداً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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