مروحين تحت القصف الإسرائيليّ.. والقذائف تطالُ عيتا الشعب

استهدف العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، وسط بلدة مروحين الحدودية، كما قصف أيضاً بلدة الجبين.

كذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعيّة بلدة عيتا الشعب، علماً أنه كان قصفها أيضاً بواسطة الطائرات المقاتلة خلال ساعات المساء الأولى.

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وتعرّضت أيضاً بلدات الضهيرة ويارين لقصف مدفعي إسرائيلي من مرابض العدو في حانيتا والجرداح، قبالة بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.

ومساء، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن طائرات سلاح الجو استهدفت موقعاً عسكرياً لـ"حزب الله" في منطقة ميس الجبل - جنوب لبنان.

وزعم جيش العدو في بيان أن طائراته هاجمت مقراً آخر للحزب في منطقة العديسة، كما استهدف نقاط مراقبة في منطقة كفركلا.

كذلك، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في يفتاح، مزارع شبعا والمنارة.