آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى

عُلِم أنَّ بعض المصارف لجأ مؤخراً إلى استبدال أوراق نقدية بالدولار الأميركي بأخرى جديدة وذلك بعد ورود شكاوى من مواطنين عن تقاضيهم أوراقاً بالية جداً.

وتبين أن المصارف باتت تسعى حالياً لجعل كافة الأوراق النقدية جديدة قدر الإمكان، خصوصاً أوراق الـ100 دولار التي لوحظ أن الكثير منها كان ممزقاً خلال الفترة الأخيرة.