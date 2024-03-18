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لبنان
ما جديد "حراك اللجنة الخماسية" بشأن الرئاسة؟
Lebanon 24
18-03-2024
|
16:38
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ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الإثنين، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري جدّد التأكيد أمام سفراء اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، على أن للحوار أصوله.
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ولفتت القناة إلى أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صوّب مسار اللجنة الخماسية، وركّز على الالتزام بالدستور اللبناني كبوابة عبور لإنجاز الإستحقاق الرئاسي.
إلى ذلك، نقلت القناة عن مصادر مطلعة على أجواء الخماسية قولها إن "صيغة كتلة الإعتدال بشأن الملف الرئاسي قد سقطت، وذلك بفعل إصرار الثنائي الشيعي وتحديداً الرئيس بري على ترؤس الحوار، الأمر الذي ترفضه العديد من القوى السياسية".
من جهتها، ذكرت قناة الـ"NBN" أن القناعة أصبحت راسخة لدى الخماسية بأنّ التوافق هو المدخل لانتخاب رئيس، وأن الحوار أو التشاور او النقاش هو الممر الالزامي لإتمام الاستحقاق، وأنه باتت لدى الخماسية رؤية واضحة لخارطة طريق متكاملة رئاسياً.
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