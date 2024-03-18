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لبنان

طقسُ الأيام المقبلة في لبنان.. هكذا سيكون

Lebanon 24
18-03-2024 | 17:16
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أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari"، اليوم الإثنين، أنّ طقس أحد الشعانين بارد وممطر، مع ثلوج على الجبال المرتفعة.

ولفتت إلى أنّ طقس الأيام المقبلة سيكون على النحو التالي: 
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- الثلاثاء 19/3: أمطار متفرقة، ثلوج على 1900 متر.
- الاربعاء 20/3: أمطار متفرقة، ثلوج على 1800 متر.
- الخميس 21/3: أمطار بعد الظهر، ثلوج على 1800 متر.
- الجمعة 22/3: أمطار متفرقة، ثلوج على 1800 متر.
- السبت 23/3: أمطار متفرقة مع انخفاض درجات الحرارة وثلوج على 1400 متر وربما 1200 متر.
- الأحد 24/3: (الشعانين) طقس بارد مع أمطار متفرقة وثلوج على 1400 متر.
- الاثنين 25/3: طقس متقلب مع امطار قبل الظهر لتنحسر العاصفة بعد الظهر.

ولفتت إلى أنه لغاية الآن لا مؤشرات لهطول البرد أو حدوث صقيع.


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