طقسُ الأيام المقبلة في لبنان.. هكذا سيكون

أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari"، اليوم الإثنين، أنّ طقس أحد الشعانين بارد وممطر، مع ثلوج على الجبال المرتفعة.



ولفتت إلى أنّ طقس الأيام المقبلة سيكون على النحو التالي:

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- الثلاثاء 19/3: أمطار متفرقة، ثلوج على 1900 متر. ولفتت إلى أنّ طقس الأيام المقبلة سيكون على النحو التالي:- الثلاثاء 19/3: أمطار متفرقة، ثلوج على 1900 متر.

- الاربعاء 20/3: أمطار متفرقة، ثلوج على 1800 متر.

- الخميس 21/3: أمطار بعد الظهر، ثلوج على 1800 متر.

- الجمعة 22/3: أمطار متفرقة، ثلوج على 1800 متر.

- السبت 23/3: أمطار متفرقة مع انخفاض درجات الحرارة وثلوج على 1400 متر وربما 1200 متر.

- الأحد 24/3: (الشعانين) طقس بارد مع أمطار متفرقة وثلوج على 1400 متر.

- الاثنين 25/3: طقس متقلب مع امطار قبل الظهر لتنحسر العاصفة بعد الظهر.



ولفتت إلى أنه لغاية الآن لا مؤشرات لهطول البرد أو حدوث صقيع.



