مقدّمات النشرات المسائيّة

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العين كانت اليوم على عين التينة وما حمله لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء اللجنة الخماسية على مدى اكثر من ساعة من بحث في المستجدات السياسية لاسيما إستحقاق انتخابات رئيس الجمهورية.الرئيس بري كشف بأن اللقاء كان جيدا وسيتكرر والتوافق قائم على ضرورة إنجاز التفاهم توصلا لتحقيق الإستحقاق.اما الخماسية فتحدث بإسمها السفير المصري علاء موسى الذي وصف اللقاء بالطيب للغاية ولفت الى ان الخرق الملموس هو أن الكتل السياسية عندها قناعة الآن بأن التوافق فيما بينها هو شي مهم للغاية وقال:عندما نتحدث عن التوافق معناها ان الجميع عنده استعداد للحوار والنقاش والتشاور وصولا الى أمر يتفق عليه الجميع.تفاصيل كثيرة حضرت في اللقاء على ان تتناول الخماسية هذه التفاصيل في لقاءاتها اللاحقة مع مختلف القوى السياسية.ووفق معلومات الـNBN اصبحت القناعة راسخة لدى الخماسية بأن التوافق هو المدخل لانتخاب رئيس وان الحوار او التشاور او النقاش هو الممر الالزامي لإتمام الاستحقاق وانه باتت لدى الخماسية رؤية واضحة لخارطة طريق متكاملة رئاسيا.في مستجدات قضية المرفأ التقى تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ووضع بين يديه المستندات التي تشكل الدليل القاطع وراء إعتبارهم المحقق العدلي طارق البيطار متآمرا على قضية المرفأ.جنوبا تتواصل الإعتداءات الإسرائيلية اما في مستجدات الأوضاع في غزة فيبدو ان الضغط على بنيامين نتنياهو يتزايد من الداخل عبر اركان مجلس الحرب و الرأي العام الإسرائيلي ومن الخارج اميركيا واوروبيا.وفيما سرب كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين للاعلام شعورهم بالقلق من احتمال إبطاء الولايات المتحدة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل من خلال إيجاد عقبات بيروقراطية كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتهم إسرائيل بخلق مجاعة في غزة كسلاح في الحرب.سفراء اللجنة الخماسية التقوا اليوم الرئيس بري والبطريرك الراعي، بادئين جولتهم على المسؤولين والقيادات اللبنانية. لكن لا كثير يرجى من الجولة المذكورة، والدليل ما حصل اليوم. فالراعي أكد ان الدستور واضح والمسار الديمقراطي يقضي بفتح ابواب مجلس النواب لاجراء الانتخابات، فيبما الرئيس بري لا يبدو بهذا الوارد، في الوقت الراهن على الاقل.هكذا فان الجولة ستستكمل غدا وستبقى في اطار الاستماع لا اكثر ولا اقل، بانتظار حصول تطورات اقليمية ودولية يمكن ان تشكل مخرجا لازمة الشغور الرئاسي. مسيحيا، الدعوة التي اطلقها جبران باسيل لجمع الزعماء المسيحيين في بكركي لا يبدو انها ستأخذ طريقها الى التنفيذ.فبكركي متريثة لأنها تعمل على ورقة عمل يلتقي حولها الفرقاء المسيحيون، فيما القوات اللبنانية اعلنت انه ما لم يعلن النائب جبران باسيل وجوب ان يسلم حزب الله سلاحه للدولة فانها لا ترى اي موجب للتلاقي في سياق مشهدية واحدة.اقليميا، محادثات قطر ستبدأ غدا على الارجح، لكنها لن تكون سريعة بل ستستغرق حوالى اسبوعين.في الاثناء عمليات القتل الاسرائيلية مستمرة ، ما دفع مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الاروبي الى القول ان غزة تحولت من سجن مفتوح قبل الحرب الى اكبر مقبرة مفتوحة اليوم.لن تشفى جراحهم العسكرية ولا كدماتهم السياسية التي اصابتهم جراء عدوانهم المستمر على غزة، وان استمروا باختلاق مبررات للهجوم على مستشفيات القطاع، وليس آخرها مستشفى الشفاء..عدوان اجرامي لم يسلم منه النازحون ولا المرضى، ولا الاطقم الطبية ولا تلك الاعلامية، الملتجئة الى المشفى الذي يكابد من اجل البقاء في ظل التدمير والحصار، فكانت عملية اليوم الاجرامية دليلا اضافيا على انتهاك كل القوانين والاعراف الانسانية من قبل الهمجية الصهيونية المدعومة حتى اليوم بثلاثمئة طائرة اميركية وخمسين سفينة حملت خمسة وثلاثين الف طن من الذخائر الحربية الى تل ابيب، بحسب موقع يسرائيل هيوم..وبحسب الميدان فان الترسانة هذه كلها لم تستطع ان تنقذ الصهاينة، وبعد ستة اشهر من القتل والتدمير، مشوا الطريق الالزامي وذهبوا الى الدوحة من جديد للتفاوض على تبادل الاسرى ضمن اتفاق تهدئة، وهم عالقون ضمن خلافات عسكرية وسياسية غير مسبوقة، وسلطة مشظاة بفعل الهزائم والنكبات، غير قادرة على اتخاذ قرار، مصابة بتلبك سياسي وانعدام افق، دفع بها الى حد الاشتباك الكلامي مع البيت الابيض، الجهة الاحرص على اسرائيل وامنها واستنقاذ جيشها من المزيد من الخيبات، وهو ما قاد الى انتقادات علنية من قبل النخب السياسية والعسكرية والاعلامية لبنيامين نتنياهو المتهم بالاضرار بمصالح تل ابيب للحفاظ على موقعه..ومن موقع الدفاع عن وطنها واسنادا لغزة ومقاومتها تكمل المقاومة الاسلامية في لبنان الاداء المتقن على الجبهة الثابتة عند دقتها ورسالتها المؤكدة بان لا صوت يعلو فوق مطالب اهل القطاع..وعلى القاطع السياسي اللبناني حراك دبلوماسي باسم الخماسية التي زارت الرئيس نبيه بري وبكركي، متحدثة عن اختراق عزاه السفير المصري الى اقتناع الجميع بضرورة التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية،وهو ما يحتاج من الجميع الى التشاور والحوار – كما قال. ويكفي بالقول هذا شرحا لواقع الحال...لا خبر يتقدم على خبر الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وهو الأول منذ أكثر من شهر. والأهم من ذلك أن البيت الأبيض هو الذي أعلن عن الأتصال ، وورد في البيان أن " الرئيس بايدن بحث مع نتانياهو في آخر التطورات في اسرائيل وغزة، بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية الى غزة".في الموازاة ، الإتصالات شغالة في الدوحة من خلال لقاءات تجري هناك، تتعلق بقضية الأسرى التي ما زال يعيق التقدم في شأنها جملة من الألغام، تتعلق بالأسماء خصوصا .في الوقت الضائع ، وفي ظل مراوحة المفاوضات ، اغتالت اسرائيل العميد فايق المبحوح، الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر ووكالة الأونروا لإدخال وتأمين المساعدات إلى شمالي غزة.اقتصاديا ، مصر إلى مزيد من التعافي الإقتصادي بسبب المليارات التي يجري ضخها في الأقتصاد المصري. فقد أعلن البنك الدولي أنه يعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر، كمساعدة مالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لمساعدتها على تلبية أولوياتها التنموية. يشمل ذلك "ثلاثة مليارات دولار دعما ماليا للبرامج الحكومية، وثلاثة مليارات للقطاع الخاص.لبنانيا ، بدأت اللجنة الخماسية تحركها الذي استهلته من عين التينة, ثم بكركي حيث شدد البطريرك الراعي أمامها على أن السبيل للخروج من الأزمة، هو في دعوة المجلس لانتخاب رئيس في دورات متتالية يحافظ فيها على النصاب.كغموض كيت ميدلتون اميرة اللغز في مقاطعة ويلز...كان غموض أمراء الرئاسة في لبنان محليا وخماسيا إذ اعطي هذا الملف زخما وسط حقل الغام والغاز من دون توقع اختراقات.وإذ تسود بريطانيا حلقات نقاش وتساؤلات عن سيدة القصر الملكي المتوارية عن الظهور، فإن جمهورية لبنان العظمى أطلقت اليوم مسبار البحث عن رأسها الاول وانقاذ تاجه من لعنة الحروب. ومع بدء حراك التفاوض الاشمل في قطر، ووضع الصفقة على النار...اندفع ملف الرئاسة اللبنانية الى البحث والتحري، غير أن الطاقة المتجددة هذه ظلت بعيدة عن تسمية الرؤساء باسمائهم .فالقوى المسيحية اختلفت على التوافق، وردت القوات على دعوة رئيس التيار جبران باسيل الى التلاقي تحت سقف بكركي بعبارة : سلم سلاحك اولا ووفقا للقوات فإنه ما لم يعلن باسيل وجوب ان يسلم "حزب الله" سلاحه للدولة لا نرى اي موجب للتلاقي في سياق مشهدية واحدة.وبهذا الرد تكون معراب قد احبطت مساعي جبران واعادته الى النقطة صفر وفعلت جرس انذاره للحزب. وبمسار التطيير فإن البطريرك الراعي صوب اليوم مسار اللجنة الخماسية وقال امامها إن الالتزام بالدستور اللبناني هو بوابة العبور لانجاز اي استحقاق ، واستغرب سلوك طريق شائك قد لا ينجح، فيما الدستور واضح والمسار الديمقراطي يقضي بفتح المجلس النيابي. واذ تمنى الراعي التوفيق للسفراء الخمسة، رفض تكريس أعراف سابقة للاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالحوار التقليدي.وبالعصا البطريركية الناعمة يكون الراعي قد أسقط صيغة الاعتدال ومسعاه الى حوار نصبت له حواجز ثنائية. فالدعوة الى التزام الدستور تسحب البساط من تحت الاقدام التشاورية وتعيد الانتخاب الى صندوقه وجلساته التقليدية وتحديدا بعدما تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تأتي صيغة الاعتدال على صيغته نفسها، اي ان تتم الدعوة عبر الامانة العامة للمجلس ويرأس بري الحوار . وهذا ما لم توافق عليه قوى سياسية عدةوتعلق مصادر على صلة بعمل الخماسية، بأن خلاصة ما استجد اليوم يختصر بعبارة " باي باي حوار.. وشكر الله مسعاكم ". لكن وفد الخماسية الذي جال اليوم على الرئيس بري والبطريرك الراعي اعلن انه سيستفيد من تجربة الاعتدال. واذا احبطت هذه التجربة قبل بلوغها سن الجلسة، فان سفراء الدول الخمس سيستكملون الشرح للقوى السياسية لتشكيل أرضية مشتركة بين الأفرقاء ولهذه الغاية يقصدون معراب غدا.وتجري هذه التجارب من فوق منطقة مثخنة بالجراح والموعودة بوقف اطلاق نار تتحضر مقاديره في الدوحة. واذ يشارك بنيامين نتنياهو عبر وفد الموساد الى قطر .. فإنه لم يبق على قطرة دماء الا واصر على سيلانها في غزة ساحبا الارواح من قلب المشافي ومن عمق الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء .ومرة اخرى لم يفلح الرئيس الاميركي جو بايدن في اتصاله مع نتنياهو ولم يقنعه بعدم اجتياح رفح فيما اصوات العالم ارتفعت اليوم لتؤكد ان غزة في الهاوية وليست على شفيرها فالامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر ان انعدام الأمن الغذائي في غزة إدانة مروعة، ومسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال : "كانت غزة قبل الحرب سجنا مفتوحا، باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة.فهل سيبدأ اختتام الجرح من الدوحة؟كل المؤشرات تبدي تفاؤلا .. لكن ايا من الاطراف لا يضع آماله عند جنون نتنياهو.