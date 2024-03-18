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لبنان

سفير دخل.. سفير خرج

Lebanon 24
18-03-2024 | 18:06
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سفير عربي عضو في الخماسية غادر مناسبة إجتماعية فور دخول زميله في الخماسية القاعة، مكتفياً بإلقاء تحية سريعة وترك المكان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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