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لبنان
سفير دخل.. سفير خرج
Lebanon 24
18-03-2024
|
18:06
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سفير عربي عضو في الخماسية غادر مناسبة إجتماعية فور دخول زميله في الخماسية القاعة، مكتفياً بإلقاء تحية سريعة وترك المكان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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