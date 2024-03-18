Advertisement

لبنان

خمسة أشهر على النزوح... ارقام ووقائع

Lebanon 24
18-03-2024 | 23:43
A-
A+
Doc-P-1176579-638464239186566220.jpg
Doc-P-1176579-638464239186566220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب محمد علوش في" الديار":في الجنوب حوالي 100 ألف نازح تركوا منازلهم في الأسابيع الأولى للحرب ونزحوا، فاستقرّ أغلبهم في مناطق جنوبية خلفية، في محافظتي النبطية وصور بالتحديد، بينما لجأ بعضهم الى مناطق أبعد في صيدا وبيروت.
Advertisement
يواجه النازح في المدن مشاكل متعلقة ببدلات الإيجار، ففي صور على سبيل المثال سيطر الطمع على فئة واسعة من مالكي الشقق المفروشة، فارتفعت بدلات الإيجار من 300 دولار شهرياً الى 1200 دولار واحياناً أكثر، فعانى النازحون الذين فضلوا العيش في شقق لأجل استقرار العائلة وضمان ولو الحد الأدنى من حياتها العملية والعلمية، ولكنهم اليوم يعانون.
في القرى كان الوضع أفضل، بحيث يعيش النازحون في منازل بشكل مجاني أو شبه مجاني، وهناك تعاون مجتمعي ورعاية حزبية لأوضاعهم، وهو ما جعل ظروفهم أفضل من ظروف أولئك الذين قصدوا المدن، بغية الشعور بنوع من الاستقرار.
بيوت كثرة هدّمت في الجنوب، وبالتالي من أصبح منزله غير صالح للسكن لا يمكنه التفكير بالعودة فور وقف الحرب، وعليه البحث عن الاستقرار لعام على الأقل قبل إعادة البناء، وهنا أيضاً لا دور للدولة وأجهزتها، إذ تقول المعلومات إن حزب الله باشر بتعويض من يخسر منزله بشكل كامل، بحيث يتلقى النازح مبلغاً مالياً يضمن له دفع بدل إيجار منزل لمدة عام وشراء "عفش" للمنزل بغية الانتقال إليه، الى حين إعادة إعماره.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:06 | 2024-03-18
23:07 | 2024-03-18
23:12 | 2024-03-18
23:46 | 2024-03-18
23:45 | 2024-03-18
23:42 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24