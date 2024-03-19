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لبنان

التوتر يعود صباحاً الى الجبهة الجنوبية.. هكذا يبدو الوضع

Lebanon 24
19-03-2024 | 03:23
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تعرض وادي السلوقي ما بين الساعة والخامسة والنصف والسادسة والنصف من صباح اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي من عيار 155 ملم.

كما أطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة فجرا، باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق.
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وكان أطلق مساء أمس، عددا من القذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات رامية وعيتا الشعب ومروحين.

وتعرضت بلدة حانين في القطاع الشرقي لقصف مدفعي ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات وشبكة الكهرباء.
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