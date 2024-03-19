كان يسرق دراجة نارية في برقايل عكار.. وهذا ما جرى معه

تعرض المدعو "ن.ط" فجر اليوم لعملية اطلاق نار في منطقة وادي الريحان - مفرق برقايل في عكار، اثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجة نارية من البلدة حيث اطلق بإتجاهه طلقين ناريين من بندقية صيد ما ادى الى مقتله على الفور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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