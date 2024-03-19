Advertisement

لبنان

كان يسرق دراجة نارية في برقايل عكار.. وهذا ما جرى معه

Lebanon 24
19-03-2024 | 01:31
A-
A+
Doc-P-1176608-638464304841229583.jpg
Doc-P-1176608-638464304841229583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض المدعو "ن.ط" فجر اليوم لعملية اطلاق نار في منطقة وادي الريحان - مفرق برقايل في عكار، اثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجة نارية من البلدة حيث اطلق بإتجاهه طلقين ناريين من بندقية صيد ما ادى الى مقتله على الفور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إندلاع حريق في "كيوسك" بعكار (صور)
lebanon 24
19/03/2024 09:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف مطلوبين في منطقتي عكار وطرابلس
lebanon 24
19/03/2024 09:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مُؤسف جدّاً من عكار... ما حصل أشبه بـ"مجزرة"!
lebanon 24
19/03/2024 09:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بلبلة.. التوتر يسيطر على بلدة العمارة - عكار والجيش ينتشر فيها
lebanon 24
19/03/2024 09:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24

برقايل

عكار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:23 | 2024-03-19
03:15 | 2024-03-19
03:00 | 2024-03-19
02:59 | 2024-03-19
02:45 | 2024-03-19
02:30 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24