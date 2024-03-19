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لبنان
حوادث سير بالجملة على الطرقات اللبنانية.. هذه حصيلتها
Lebanon 24
19-03-2024
|
01:35
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أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيل و5 جرحى في 5 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكان سيارة قد اجتاحت بعد منتصف ليل أمس سوبرماركت في منطقة بحنين – المنية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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هذا في الشمال، اما في البقاع، قد ادى حادث سير بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام حوش الرافقة - طليا الى مقتل سائق الدراجة ويدعى ع.ع.
كما وصدمت سيارة على طريق عام بعلبك - رياق شابا من ال مراد ما ادى الى مقتله على الفور، بحسب ما افادت مندوبة "لينان 24".
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