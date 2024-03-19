حوادث سير بالجملة على الطرقات اللبنانية.. هذه حصيلتها

Advertisement

أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيل و5 جرحى في 5 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.وكان سيارة قد اجتاحت بعد منتصف ليل أمس سوبرماركت في منطقة بحنين – المنية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.هذا في الشمال، اما في البقاع، قد ادى حادث سير بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام حوش الرافقة - طليا الى مقتل سائق الدراجة ويدعى ع.ع.كما وصدمت سيارة على طريق عام بعلبك - رياق شابا من ال مراد ما ادى الى مقتله على الفور، بحسب ما افادت مندوبة "لينان 24".