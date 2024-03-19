في ابي سمرا... هكذا سرقوا دراجة نارية

اقدم ٣ اشخاص يستقلون توك توك ازرق اللون على سرقة دراجة نارية في محلة السكة البيضا - ابي سمراء في طرابلس بعد ان وضعوها داخل التوك توك وفروا بها الى جهه مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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