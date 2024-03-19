Advertisement

لبنان

برسم وزير الاشغال: هذا ما فعله نائب "بالغنيمة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-03-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1176629-638464331879945633.png
Doc-P-1176629-638464331879945633.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعترض عدد من أبناء القرى الساحلية والوسطى في أقضية جبل لبنان على طريقة التعاطي من قبل النواب المحظيين والقريبين من السلطة بملف صيانة وتعبيد الطرقات العامة والداخلية المنوطة بوزارة الأشغال العامة والنقل.
Advertisement
وفي التفاصيل أن قانون موازنة العام ٢٠٢٤ لحظت إعتمادات مقبولة في موازنة وزارة الأشغال، ولكن النواب المحظيين والمعنيين بالموازنة إستطاعوا أن يحصروا كميات الزفت المرصودة لأقضيتهم بهم ، مثلما حصل في المتن الشمالي حيث إستدعى أحد النواب الذي حصر فيه "هذه الغنيمة" عددا من رؤساء البلديات والمخاتير المقربين منه سياسياً وإنتخابياً وطلب منهم خرائط بالطرقات والكميات التي يريدونها من الزفت في بلداتهم وقراهم مع حرمان لسائر القرى، كما أكد المصدر، ومخالفة منطق الإنماء المتوازن.
المصدر ختم أنه على وزير الأشغال علي حمية، الذي يعتمد نهجا متوازنا في مساره الوزاري والسياسي، التحرك سريعا لوقف ما يحصل والعمل على توزيع الإسفلت بشكلٍ عادل على الطرقات مع اعطاء أولوية للطرق الاكثر حاجة وإنهاء "زمن الزبائنية" في هذا الملف.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:23 | 2024-03-19
03:15 | 2024-03-19
03:00 | 2024-03-19
02:59 | 2024-03-19
02:30 | 2024-03-19
02:15 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24