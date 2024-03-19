البقاع في مقابل الجولان

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من الواضح ان الضربات الاسرائيلية للبقاع لم تكن تستهدف مواقع حساسة للحزب او مواقع مدنية، بل كانت مجرد ضربات شكلية تهدف الى توسيع نطاق الاستهدافات الجوية في اطار عملية توسيع المعركة بين تل ابيب والحزب، وهذا كان واضحاً في اكثر من غارة حصلت على البقاع الشمالي.وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" ثبت معادلة ميدانية وعسكرية واضحة تقول بأن اي ضربة تستهدف البقاع، مهما كان شكلها ونوعها، سيتم الردّ عليها بإستهداف مرتفعات الجولان السوري المحتل، اي بمعنى آخر سيتم فتح جبهة عسكرية جديدة لاسرائيل غير جبهة جنوب لبنان.وترى المصادر أن اسرائيل قد تتمسك بهذه المعادلة بحسب الاعلام الاسرائيلي، وستقوم بقصف البقاع في حال قام الحزب من دون اي سبب بقصف مرتفعات الجولان وهكذا تكون هذه المعادلة متبادلة بين الطرفين وقد تؤدي الى عدم استهداف البقاع في المرحلة المقبلة.