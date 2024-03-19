إرتفاع في سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 8 آلاف ليرة وفيما استقر سعر صفيحة المازوت وتراجع سعر قارورة الغاز 6 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.672.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.710.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.548.000 ليرة لبنانيةالغاز: 940.000 ليرة لبنانية