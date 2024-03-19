مروج مخدرات بين الليلكي والمريجة يقع بقبضة المعلومات.. هذا ما عثر بحوزته

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:

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في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات بين منطقتي اللّيلكي والمريّجة.على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويّة المروّج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت من تحديد هويّته ويُدعى:- ع. خ. (من مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني)بتاريخ 04-03-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المريجة، على متن دراجة آلية، نوع "سويت" لون أسود تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبطت داخل مقعدها كميةً من المخدّرات، عبارة عن:- /26/ كيسًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف- /13/ كيسًا بداخلها مادّة الماريجوانا- /42/ علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين- /8/ مظاريف بداخلها مادّة الباز- مبلغ /50/ دولارًا أميركيًّا مزيّفًا، دفتر ورق لف سجائر، ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن بين منطقتي اللّيلكي والمريجة، لصالح أحد مروّجي المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.