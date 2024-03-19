"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة ومزورة

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور والتنباك العجمي والسيجارة الالكترونية vape. بنتيجة عمليات دهم في منطقة الليلكي، حي السلم، حارة حريك والكفاءات.وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.