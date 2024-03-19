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لبنان

الشتاء لم ينتهِ بعد.. هكذا سيكون طقس القسم الثاني من آذار الأب خنيصر يكشف

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:31
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أكد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان الشتاء لم ينتهِ بعد وان الأمطار الطوفانية والثلوج تتجه نحو لبنان .

وأشار خنيصر إلى ان لبنان والمنطقة على موعد مع عدة منخفضات باردة وان القسم الثاني من آذار يبدو حاملاً معه الخيرات بنسبة 70%.
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هذا ويتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز جنوب غربي تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس ماطر بغزارة احيانا، مع رياح شديدة وثلوج على المرتفعات حيث ينحسر تدريجيا غدا الاربعاء، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة مجددا بمنخفض آخر مركزه البحر الاسود اعتبارا من يوم الخميس بحيث يتحول الطقس الى ماطر ويستمر حتى نهاية الاسبوع مع تدن لمستوى تساقط الثلوج لتلامس 1500 متر نهار الجمعة .

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