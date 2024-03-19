سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس

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تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات، منخفض اول بدأ بالامس ويستمر لغاية مساء الغد و يحمل معه امطارا غزيرة احيانا، ومنخفض ثانٍ بين ليل الخميس والجمعة وقد يستمر لغاية صباح الاثنين المقبل.- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و١٧ ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٦ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر- الجوّ: غير مستقر غائم وممطر بغزارة مع برق ورعد فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٦٠٠ متر- الرياح : جنوبية غربية قرية خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٥ ٪؜- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa- الانقشاع : متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب- حال البحر: مرتفع ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.الاربعاء: غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد وتشتد الامطار احياناً فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٨٠٠متر تنحسر الامطار ليلاً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س.الخميس: مستقر نسبياً نهاراً وتعود الامطار عصراً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ٦ و١٧ بقاعاً وبين ٨ و١٤ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س.