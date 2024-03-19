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لبنان

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:02
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تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات، منخفض اول بدأ بالامس ويستمر لغاية مساء الغد و يحمل معه امطارا غزيرة احيانا، ومنخفض ثانٍ بين ليل الخميس والجمعة وقد يستمر لغاية صباح الاثنين المقبل. 

وفي تفاصيل طقس اليوم:
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- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و١٧ ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٦ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجوّ: غير مستقر غائم وممطر بغزارة مع برق ورعد فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٦٠٠ متر 
- الرياح : جنوبية غربية قرية خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد وتشتد الامطار احياناً فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٨٠٠متر تنحسر الامطار ليلاً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح  جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س.

الخميس: مستقر نسبياً نهاراً وتعود الامطار عصراً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ٦ و١٧ بقاعاً وبين ٨ و١٤ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح  جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س.
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