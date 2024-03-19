بعد الغارة على العديسة.. كيف يبدو الوضع؟

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة العديسة، قضاء مرجعيون وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، لا سيما وان المنزل المستهدف خال من السكان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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