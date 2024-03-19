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لبنان

بعد الغارة على العديسة.. كيف يبدو الوضع؟

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:10
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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة العديسة، قضاء مرجعيون وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، لا سيما وان المنزل المستهدف خال من السكان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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اسرائيل

العديسة

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