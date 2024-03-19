حريق داخل شقة في بئر حسن

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان حريقا اندلع داخل شقة في الطبقة الاولى من مبنى سكني في بئر حسن بضاحية بيروت الجنوبية قرب حسينية صالحه. وعملت عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة فوج اطفاء الضاحية على اخماده.

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