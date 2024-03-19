Advertisement

لبنان

مراقبو وزارة الاقتصاد يواصلون جولاتهم

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1176708-638464438280652924.jpg
Doc-P-1176708-638464438280652924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار بجولة تفتيشية في مدينة النبطية وبلدات دير الزهراني والقصيبة وبريقع على محال اللحوم والخضار والحلوى واستكمالاً لجولات الأمس والتي سحب خلالها عينات من القشطة البلدية تم اليوم سحب عينات من باقي محال الحلوى لنفس المادة لفحصها في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها ومن إعلان الأسعار والكشف على  معامل تلك المحال لمعاينة المواد الأولية والتأكد من صلاحيتها ومصدرها وحسن تخزينها وسلامة تبريدها...
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:22 | 2024-03-19
07:00 | 2024-03-19
06:30 | 2024-03-19
06:26 | 2024-03-19
06:00 | 2024-03-19
05:57 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24