مراقبو وزارة الاقتصاد يواصلون جولاتهم

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار بجولة تفتيشية في مدينة النبطية وبلدات دير الزهراني والقصيبة وبريقع على محال اللحوم والخضار والحلوى واستكمالاً لجولات الأمس والتي سحب خلالها عينات من القشطة البلدية تم اليوم سحب عينات من باقي محال الحلوى لنفس المادة لفحصها في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها ومن إعلان الأسعار والكشف على معامل تلك المحال لمعاينة المواد الأولية والتأكد من صلاحيتها ومصدرها وحسن تخزينها وسلامة تبريدها...

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