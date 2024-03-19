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لبنان

ميقاتي التقى وزير خارجية البرازيل.. والأخير يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على الجنوب

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:51
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية البرازيل مورو لويز ليكير في السرايا اليوم في حضور سفير البرازيل في لبنان تاركسيو كوستا والوفد المرافق.
كما حضر مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
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في خلال الاجتماع اطلع الوزير البرازيلي رئيس الحكومة على حصيلة الجولة التي قام بها في المملكة العربية السعودية والاراضي الفلسطينية، وشدد على ان بلاده تسعى مع بعض الدول لتثبيت عضوية فلسطين في الامم المتحدة.
وأشاد بالدور الكبير اجتماعيا واقتصاديا الذي يقوم به اللبنانيون والبرازيليون المتحدرون من اصل لبناني في البرازيل.
وثمّن العلاقات الثنائية بين لبنان والبرازيل، معتبرا أن وجود الكتيبة البرازيلية في لبنان دليل على متانة هذه العلاقات.
ودعا الى وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان.


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