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لبنان

اللجنة الخماسية التقت الرئيس عون: اللقاءات ستستكمل مطلع الشهر المقبل

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:57
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قال السفير المصري في لبنان علاء موسى، في تصريح من الرابية بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية الرئيس السابق ميشال عون، "أننا التقينا عون نظرًا لرمزيته السياسية وخبرته الطويلة وسمعنا نصائحه".

ولفت إلى أنّه "بعد مشاورات اليوم، سنستكمل اللقاءات مطلع الشهر المقبل مع القوى السياسية الاخرى وصولًا إلى وجود أرضية مشتركة، تسمح لنا باحداث خرق في الملف الرئاسي".
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