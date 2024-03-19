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لبنان

حادثة مروعة جداً في الدكوانة.. شاحنة صدمت شخصاً وقتلته

Lebanon 24
19-03-2024 | 06:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية عند تقاطع الدكوانة - النافعة باتجاه بولفار سن الفيل، وحركة المرور كثيفة في المحلة. 
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الدكوانة

حادث

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