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لبنان
حادثة مروعة جداً في الدكوانة.. شاحنة صدمت شخصاً وقتلته
Lebanon 24
19-03-2024
|
06:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية عند تقاطع الدكوانة - النافعة باتجاه بولفار سن الفيل، وحركة المرور كثيفة في المحلة.
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