جعجع التقى اللجنة الخماسية في معراب: المشكلة لدى الممانعة

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، سفراء اللجنة الخماسيّة: السفير الفرنسي Hervé Magro، السفير المصري علاء موسى، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في حضور النواب ستريدا جعجع، غسان حاصباني، ملحم الرياشي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيومجيان، ومارك سعد وطوني درويش عن الجهاز، بالاضافة الى المستشارين السياسيين في السفارة الاميركية Magan Soller وفادي حافظ، المستشار الأول في السفارة المصرية مصطفى محروس والمستشار السياسي والاعلامي Romain Calvary في السفارة الفرنسية.

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وبعد اللقاء، قال جعجع: "بما يتعلق باللجنة الخماسية، فهي دول صديقة تحاول تيسير أمور لبنان بما فيها انتخاب رئيس، وحاولت ان أكون واضحاً في ظل عدم الوضوح معهم وقلت لهم أن المشكلة لدى الممانعة الذي لا يريد انتخابات رئاسية، أو ان تكون على قياسهم واذا اردنا معالجة المشكلة فلنذهب الى الجوهر".